Video Yaşam Hatay'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü | Video
Hatay'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü | Video

Hatay'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü | Video

04 Kasım 2026 11:30

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Yolda arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentte, sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin kıyıya yakın bölgelerinde bulunan bazı caddeler ile ev ve iş yerlerini su bastı. Numune Mahallesi'nde su birikintisinde arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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