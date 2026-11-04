Video Yaşam Eski eşini çocuğunun gözleri önünde katleden katile indirim uygulanmadı | Video
Eski eşini çocuğunun gözleri önünde katleden katile indirim uygulanmadı | Video

Eski eşini çocuğunun gözleri önünde katleden katile indirim uygulanmadı | Video

04 Kasım 2026 09:56

Bursa'da eski eşi tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'ın cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken, sanık lehine herhangi bir indirim uygulamadı.

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Bursa'da kamuoyunda büyük yankı uyandıran Sevgi Yandık cinayetine ilişkin yargılama süreci kararla sonuçlandı. Genç kadının öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, herhangi bir takdiri indirim uygulamadı. Böylece Sevgi Yandık cinayetinde ailenin ve davayı takip eden kadın hakları savunucularının beklediği karar açıklandı. Davayı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Avukat Nazlı Ceren Şendoğan takip etti. Duruşmalarda Yandık ailesinin adalet arayışına hukuki destek veren Şendoğan, dava sürecinde ailenin avukatlığını üstlendi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay, 27 Ağustos 2025 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi Doğan Ş. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı. Yanına 3 yaşındaki çocuğunu da alan genç kadın, eski eşiyle parkta buluştu. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, Doğan Ş. yanında getirdiği bıçakla eski eşine saldırdı. Çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanan Sevgi Yandık ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLUP TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından bölgeden ayrılan şüpheli Doğan Ş., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin ardından başlatılan adli süreçte, olayın yaşandığı sırada küçük çocuğun annesinin yanında bulunması da davanın en dikkat çeken yönlerinden biri oldu. Genç kadının yakınları, yargılama boyunca adaletin yerini bulmasını istedi.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Bursa'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık hakkındaki hükmünü açıkladı. Sevgi Yandık'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verildi. Mahkeme, sanık lehine herhangi bir ceza indirimi uygulamadı. Davayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına takip eden Avukat Nazlı Ceren Şendoğan da yargılama sürecinde yer aldı. Açıklanan kararla birlikte, küçük çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybeden Sevgi Yandık cinayetine ilişkin davada ilk derece mahkemesinin hükmü belli oldu.

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