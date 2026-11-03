Hiç tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında tokat yiyen kadın dehşet anını anlattı: "Şu an kulağım duymuyor" | Video

03 Kasım 2026 16:14

Nevşehir'de market önünde alışveriş yapmak için beklediği sırada tanımadığı bir kişinin tokat attığı kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırı sonucu kulağında işitme kaybı meydana gelen kadın, doktorların düzenli kontrol önerdiğini belirterek, "Şu an kulağım tam duymuyor" dedi. Olayın ardından yakalanan ve 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.