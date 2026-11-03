Video Yaşam Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video
Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video

Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video

03 Kasım 2026 16:33

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bisikletli küçük bir kızın otomobile çarptığı kazada küçük kız çocuğu burnu bile kanamadan kurtulurken kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla birlikte bisikletle yokuş aşağı inen küçük kız çocuğu, sokağın sonunda hareket halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen kıza ilk müdahaleyi araç sürücüsü yaptı. Kız çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu anlar sokak başındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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