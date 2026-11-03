Yürekleri hoplatan kazadan burnu kanamadan kurtuldu | Video

03 Kasım 2026 16:33

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bisikletli küçük bir kızın otomobile çarptığı kazada küçük kız çocuğu burnu bile kanamadan kurtulurken kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.