Demet Akalın ve Okan Kurt birlikteliklerinin 15’inci yılını kutladı! Çifte şaşırtan çocuk sorusu

03 Kasım 2026 00:52

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, birlikteliklerinin 15’inci yılını kutladı. Demet Akalın ve Okan Kurt, bugün yakın arkadaşlarını da davet ederek bir kutlama düzenledi. Kutlama öncesine soruları cevaplayan ünlü çifte gazetecilerin sorduğu çocuk sorusu güne adeta damga vurdu. İşte o anlar!