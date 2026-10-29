Yeşilçam’ın sevilen aktörü Ediz Hun’dan acı sözler: Yeşilçam artık bitti!
29 Ekim 2026 21:43
Türk sinemasının altın dönemine damga vuran isimlerden biri olan Ediz Hun, bugün eşiyle birlikte bir etkinlik için Antalya’da gazetecilerle bir araya geldi. Ediz Hun’un burada yaptığı açıklamalar adeta magazine damga vurdu. İşte Ediz Hun’un dikkat çeken o açıklamasının detayları!
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