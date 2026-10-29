Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti! Çökme anı kameraya böyle yansıdı | Video

29 Ekim 2026 16:49

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çöktü. İlk bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Çökme anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.