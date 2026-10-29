Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti! Çökme anı kameraya böyle yansıdı | Video
29 Ekim 2026 16:49
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çöktü. İlk bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Çökme anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kayaların altında kalan cenazelerin olduğu bilgisi edinilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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