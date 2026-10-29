Video Yaşam Elazığ'da aşırı yağış sonrası ağaçlar devrildi, derin çukurlar oluştu! | Video
Elazığ'da aşırı yağış sonrası ağaçlar devrildi, derin çukurlar oluştu! | Video

Elazığ'da aşırı yağış sonrası ağaçlar devrildi, derin çukurlar oluştu! | Video

29 Ekim 2026 15:02

Elazığ'ın merkeze bağlı Beydoğmuş köyünde dün gece etkili olan yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından köyde ağaçlar devrilirken, yol ve tarım arazilerinde metrelerce derinliğe ulaşan çukurlar oluştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Dün gece etkili olan yağışların ardından Beydoğmuş köyünde meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Sahaya inen ekipler, yağış nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi ve yolların yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Köyde devrilen ağaçlar ile yol ve arazilerde oluşan derin çukurlar, yağışın etkisini gözler önüne serdi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarla oluşan olumsuzlukların giderilmesi hedefleniyor.
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