Kayseri'de iş yeri kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı | Video
29 Ekim 2026 15:15
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yeri kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili İ.Ş.K. (23), D.Y. (18), O.K (19) ve P.Y. (19) suç aleti ile birlikte yakalandı.
Yakalanan şahıslardan İ.Ş.K. "Mala Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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