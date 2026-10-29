İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası yarışlarına katılan yatlar görsel şölen oluşturdu | Video

29 Ekim 2026 13:38

Cumhuriyet’in 103'üncü yılı, 29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda yelkenlerin görkemli buluşmasıyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları’nın dördüncü etabı olan Cumhuriyet Kupası’na 650’yi aşkın sporcu katılıyor. İstanbul Boğazı, Dolmabahçe önünden başlayan yarış nedeniyle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yatların boğazda oluşturduğu görsel şölen dron kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları, İstanbul Valiliğyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar sabah saatlerinde başladı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Yarışa katılan yatlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı önünde yerini aldı. 65'ten fazla takımda 650'yi aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluştu. Yatların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altındaki, Ortaköy Camii önündeki ve boğazdaki geçişi sırasında renkli görüntüler oluştu.

KAZANANLARA KUPALARI 1 KASIM'DA TÖRENLE VERİLECEK

Sezon boyunca tüm etaplarda elde edilen puanların belirleyici olacağı şampiyonluk yarışında, genel klasmanda en yüksek puana ulaşan ekip sezon şampiyonluğunu kazanacak. Şampiyonada kazananların kupaları 1 Kasım Pazar günü Fişekhane'de düzenlenecek törenle verilecek. Diğer yandan yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında transit gemi geçişine kapatıldı.