Plakasız motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video

29 Ekim 2026 11:57

Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakasız motosikletle geldikleri restorana silahlı saldırı olayının şüphelisi olarak yakalanan 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.