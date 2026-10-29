Mardin'de motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçtan 10 saniyeyle kurtuldu: O anlar kamerada
29 Ekim 2026 10:09
Mardin'in Nusaybin ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi, motosiklet sürücüsü 10 saniyeyle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasını saniye saniye yansıdı.
Olay, Kışla Mahallesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yolun üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinden yalnızca 10 saniye önce aynı noktadan bir motosiklet sürücüsünün geçtiği belirtildi. Sürücünün geçişinden hemen sonra ağacın yola düşmesiyle muhtemel bir kaza kıl payı atlatıldı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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