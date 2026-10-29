Motosiklet sürücüsü çarptığı yayayla metrelerce böyle sürüklendi | Video
29 Ekim 2026 10:21
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ve sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayan I. idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yiğit A.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaya ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Yiğit A. ve Ayan I.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, motosikletin yayaya çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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