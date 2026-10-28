Kuruması için asılan çamaşırları inceleyip çalan kadın kameraya böyle yakalandı
28 Ekim 2026 16:13
Bursa'da bir kadın, evin penceresinde kurutmak üzere asılı olan kıyafetleri görünce adeta pazardan mal seçer gibi tek tek baktı. Beğendiği kıyafeti alan kadın uzaklaşırken, ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir evin penceresinde asılı olan kıyafetleri gördü. Kıyafetlere yaklaşan kadın, adeta pazardan mal seçer gibi kıyafetleri tek tek inceledi. Beğendiği kıyafeti alan kadın, arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
00:48
02:20
Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 28.10.2026 | 16:04
00:45
03:24
00:25
Batman'da zincirleme trafik kazası | Video 28.10.2026 | 14:54
04:05
05:34
Şile'de dere taştı! Cami ve villalar su altında kaldı | Video 28.10.2026 | 14:16
00:44
Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video 28.10.2026 | 14:13
02:43
Oto tamirhanesinde silahlı kavga! 3 yaralı: Kavga anı kamerada 28.10.2026 | 14:04
01:46
Bodrum'da yollar göle döndü, araçlar zor ilerledi: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:46
00:28
04:26
Muğla Dalaman'da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video 28.10.2026 | 13:32
02:12
Bungalov evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video 28.10.2026 | 13:20
02:03
Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video 28.10.2026 | 13:10
01:52
Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:02
00:56
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı! Kaza kamerada | Video 28.10.2026 | 12:26
00:28
Elazığ'da dere coştu, kamelyalar sürüklendi! | Video 28.10.2026 | 10:47
01:03
Gümüşhane'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü! | Video 28.10.2026 | 10:49