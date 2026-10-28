Kuruması için asılan çamaşırları inceleyip çalan kadın kameraya böyle yakalandı

28 Ekim 2026 16:13

Bursa'da bir kadın, evin penceresinde kurutmak üzere asılı olan kıyafetleri görünce adeta pazardan mal seçer gibi tek tek baktı. Beğendiği kıyafeti alan kadın uzaklaşırken, ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir evin penceresinde asılı olan kıyafetleri gördü. Kıyafetlere yaklaşan kadın, adeta pazardan mal seçer gibi kıyafetleri tek tek inceledi. Beğendiği kıyafeti alan kadın, arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.