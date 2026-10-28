Video Yaşam Muğla Dalaman'da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video
Muğla Dalaman'da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video

Muğla Dalaman'da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video

28 Ekim 2026 13:32

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan yağışlar sele döndü. Tersakan Çayı'nın taşması sonucu ilçenin önemli kısmı sular altında kalırken, ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bu arada bazı mahallelere girişler kapatılırken, bazı bölgelerde de tahliye çalışması başlatıldı.

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış yolları ve ilçenin önemli bir bölümünü adeta göle çevirdi. Yağışların devam ettiği Dalaman'da, ilçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın debisi aniden yükseldi. Bu arada yaşanan taşkın nedeniyle pek çok mahalle ve tarım alanı sular altında kaldı.
Aniden bastıran yağışla birlikte dere kenarındaki evlerde yaşayanlar mahsur kaldı. Su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar botlarla AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerince kurtarılırken güvenlik gerekçesiyle ilçede bazı mahallelere girişler kapatıldı. Bazı bölgelerde ise tahliye çalışması başlatıldı.
Yağışların devam ettiği ilçede yaşanan taşkınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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