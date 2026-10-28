Hatay'da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi | Video
28 Ekim 2026 09:43
Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil, alevlere teslim oldu. Otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.
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