Video Yaşam Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu | Video
Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu | Video

Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu | Video

28 Ekim 2026 08:53

Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Olay, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda sürücü ve yolcularda herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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