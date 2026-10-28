Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü! | Video

28 Ekim 2026 08:19

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü. Bitişiğindeki binaya da zarar veren binanın enkazında yürütülen arama çalışmaları tamamlandı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta saat 01.30 sıralarında 5 katlı metruk bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken bina, bitişiğindeki binaya da zarar verdi. Enkaz altında birinin bulunma ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından, ilk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin bulunmadığı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Arama çalışmaları sonlandırılırken, enkaz kaldırma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi.