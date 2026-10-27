Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video
27 Ekim 2026 12:33
İzmir'in Bayındır ilçesinde dikkatsiz şekilde yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Olay 23 Ekim günü öğle saatlerinde Bayındır ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarpmasının ardından sürücü hızlı bir refleks gösterdi. Sürücü, yüklü kamyoneti devirmeden durdurmayı başarırken, kadının tekerleklerin altında kalması son anda önlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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