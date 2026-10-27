Şile'de sağanak etkili oluyor; yollar göle döndü: Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti! | Video
27 Ekim 2026 10:30
Şile'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı ilçe merkezinde de bazı caddeleri su bastı.
Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Caddesi'nde yağmur sularının yükselmesi sonucu bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sel sularına kapıldı. Öte yandan, Şile-Üsküdar Caddesi'nde bulunan Yeniköy Deresi ile Pot Deresi'nde su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle zaman zaman araç geçişlerinde zorluk yaşandığı öğrenildi. Pot Deresi ve Kabakoz Deresinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri ile çalışmalar başlatıldı.
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