Video Yaşam Mardin'de park halindeki araçtan inen çocuğa otomobil çarptı: Kaza kamerada
Mardin'de park halindeki araçtan inen çocuğa otomobil çarptı: Kaza kamerada

Mardin'de park halindeki araçtan inen çocuğa otomobil çarptı: Kaza kamerada

26 Ekim 2026 15:01

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin park halindeki araca ve araçtan inen çocuğa çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaza, öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NE 6945 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca, ardından araçtan inen çocuğa çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün yolun sol tarafına yanaşarak park ettiği, bir süre sonra karşı yönden gelen otomobilin araca çarptığı ve bir çocuğun yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin yardım için kaza yerine koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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