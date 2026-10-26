Tekirdağ'da iki motosikletin feci kazası kamerada

26 Ekim 2026 14:39

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 34 PDM 419 plakalı motosiklet, aniden yola çıktığı sırada, cadde üzerinde seyir halindeki M.A.Ş. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmada her iki motosiklet sürücüsü ile M.A.Ş.'nin arkasında bulunan yolcu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.