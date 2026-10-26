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Kuyumculara sahte altın satan şüpheliler kamerada

Kuyumculara sahte altın satan şüpheliler kamerada

26 Ekim 2026 11:31

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kuyumcu dükkanına gidip sahte altın kolye bozduran 2 şüpheli, yanlarındaki diğer sahte altınları satmak için gittikleri başka dükkanda iş yeri sahibinin şüphesi üzerine yakalandı. Veteran Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonu olan kuyumcu Hüseyin Memioğlu, yaptıkları ihbarla kendilerine de sahte altın satan dolandırıcıların yakalandığını belirterek, "Kuyumcu kuyumcu gezerek sahte altın satmaya çalıştılar" dedi.

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Sapanca'da geçen cuma günü Veteran Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonu olan Hüseyin Memioğlu'nun kuyumcu dükkanına giden 2 kişi, sahte altın kolyeyi bozdurdu. Şüpheliler, daha sonra yanlarındaki imitasyon altınları diğer kuyumcularda da bozdurmak istedi. Bir kuyumcu, kendisine verilen kolyenin gerçek olup olmadığını tespit etmek için Memioğlu'nun iş yerine gitti. Memioğlu, yaptığı incelemede altının sahte olduğunu belirledi. Kuyumcu arkadaşı ile iş yerinden çıkan Memioğlu, polisi arayıp ihbarda bulundu. Başka bir kuyumcu dükkanında sahte altın bozdurmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte altını bozdurdukları anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BÜTÜN KUYUMCULARI GEZDİKLERİNİ ANLADIK'

İlçede 2 kişinin sahte altın bozdurmaya çalıştığını anlatan Memioğlu, "Komşu esnafımız elindeki zincirle dükkanımıza geldi. Elindeki altını analiz ettirmek üzere. Biz o zincirin altın olmadığını gördük, yaptığımız analiz sayesinde. Altın olmadığına karar verdik. Bu sırada dolandırıcı komşu esnafımızın dükkanında bekliyordu. Bu sırada biz bu zinciri gördükten sonra bizim dükkanımızdaki personel de bize de bu zincirden aldığını söyledi. Tabii personel zinciri aldığı sırada ben dışarıdaydım. Bu sebeple bu alınan zincirin sahte olup olmadığını anlayamadık. Her 2 zinciri karşılaştırdığımızda her ikisinin de aynı ürün olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine diğer esnafın dükkanında bekleyen kişinin yanına gitmek için benim dükkanımdan o tarafa doğru yola çıkarken polise de haber verdik. Çok şükür yakalandılar ama bütün kuyumcuları gezdiklerini anladık. Diğer arkadaşlara çeşitli ürünler de sattıklarını gördük. Bütün esnafımız kaybettikleri paraları alacaklar" diye konuştu.

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