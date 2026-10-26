Video Yaşam Dövüş antrenörü olduğunu söyleyen kadın tartıştığı sürücüye saldırdı: O anlar kamerada
Dövüş antrenörü olduğunu söyleyen kadın tartıştığı sürücüye saldırdı: O anlar kamerada

Dövüş antrenörü olduğunu söyleyen kadın tartıştığı sürücüye saldırdı: O anlar kamerada

26 Ekim 2026 16:41

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir yayanın otomobil nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdiğini gören kadın, tartıştığı sürücüyü yumrukladı. Kadının "Dövüş antrenörüyüm ben" dediği ve çevredekilerin tarafları ayırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Adapazarı Katlı Pazar önü Yamanlar Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobil nedeniyle bir yayanın tehlike yaşadığını gören ve dövüş antrenörü olduğunu ifade eden kadın, aracın başında bekleyen sürücüye tepki gösterdi. Sürücüye yüksek sesle bağıran kadın, "Dövüş antrenörüyüm ben. Şurada benim salonum. Kadını eziyordun" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine koşarak sürücünün üzerine doğru yürüyen kadın, yumruk atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları birbirinden uzaklaştırdı.

YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın ile sürücü arasındaki tartışma, kadının bağırması ve ardından koşarak sürücüye yumruk attığı anlar yer aldı. Görüntülerde çevredekilerin tarafları ayırdığı anlar da görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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