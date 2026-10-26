Video Yaşam Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı | Video
Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı | Video

Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı | Video

26 Ekim 2026 10:59

Şişli’de kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek ölen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın (26), çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Rusya uyruklu ev arkadaşı Daria B.’nin (22), çatının kenarında oturmaması için uyardığı Bekmakhanova’nın kendisine, "Burada oturacağım, sen uyu" dediğini anlattığı öğrenildi. Polis, Bekmakhanova’nın olaydan önce sevgilisinin yanına gittiğini ve saat 07.40 sıralarında buradan ayrıldığını belirledi. Soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T. (35), savcılık kararıyla gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, dün saat 09.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Bastığı çatı panelinin kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen Bekmakhanova, -2'nci kat seviyesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekmakhanova'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇATIDA OTURDUĞU FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmada, Bekmakhanova'nın düşmeden önce çatının kenarında otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Daria B.'nin, saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması yönünde uyardığını anlattığı belirtildi. Bekmakhanova'nın kendisine, "Burada oturacağım sen uyu" dediğini aktaran Daria B.'nin odasına döndüğünü söylediği öğrenildi. Daria B.'nin arkadaşını uyardığı sırada fotoğrafını da çektiği öğrenildi.

SESİ DUYUNCA BAKMIŞ

Daria B.'nin polise verdiği ifadede, odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Sesi duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B.'nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz halde gördüğünü söylediği de öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞ

Daria B.'nin, Bekmakhanova ile bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını, arkadaşının saat 05.00 sıralarında yanından ayrılarak sevgilisinin yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis Bekmakhanova'nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü. Mazhar T.'nin, Bekmakhanova'nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.'nin ayrıca Bekmakhanova'nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi de edinildi.

EV ARKADAŞI VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Bekmakhanova ile ev arkadaşı Daria B.'nin 8 Eylül Salı günü Türkiye'ye girdikleri belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T., savcılık kararıyla gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı | Video 03:43
Şişli’de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı | Video 26.10.2026 | 10:59
Seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptı: Feci kaza kamerada 00:47
Seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptı: Feci kaza kamerada 26.10.2026 | 10:52
Fatih’te kıraathanede merdivenlerden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti: Kaza kamerada 00:36
Fatih’te kıraathanede merdivenlerden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti: Kaza kamerada 26.10.2026 | 09:49
Seyir halinde direksiyonu kilitlenen araç park halindeki otomobillere çarptı: Kaza kamerada 00:47
Seyir halinde direksiyonu kilitlenen araç park halindeki otomobillere çarptı: Kaza kamerada 26.10.2026 | 09:39
Hatay’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı! | Video 01:32
Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı! | Video 26.10.2026 | 08:55
Esenler’de 5 katlı binanın çatısını alevler sardı: Çıkan yangın söndürüldü | Video 02:33
Esenler’de 5 katlı binanın çatısını alevler sardı: Çıkan yangın söndürüldü | Video 26.10.2026 | 08:57
Düzce’de otomobil alevlere teslim oldu | Video 02:47
Düzce'de otomobil alevlere teslim oldu | Video 26.10.2026 | 08:52
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran 1 milyon TL’lik o soru! 02:53
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran 1 milyon TL’lik o soru! 26.10.2026 | 00:06
Samsun’da otomobille ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı 01:15
Samsun’da otomobille ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı 25.10.2026 | 22:53
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı 01:06
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı 25.10.2026 | 19:29
Kastamonu’da iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti | Video 01:24
Kastamonu'da iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti | Video 25.10.2026 | 17:07
Dicle Nehri kenarında piknik yaparken mahsur kaldılar: 2 kişi böyle kurtarıldı | Video 00:24
Dicle Nehri kenarında piknik yaparken mahsur kaldılar: 2 kişi böyle kurtarıldı | Video 25.10.2026 | 16:31
Düzce’de otomobilin çarptığı minibüs park halindeki aracın üzerine çıktı: 3 yaralı | Video 00:52
Düzce'de otomobilin çarptığı minibüs park halindeki aracın üzerine çıktı: 3 yaralı | Video 25.10.2026 | 15:03
Arnavutköy’de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:20
Arnavutköy'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 25.10.2026 | 14:40
Mardin’deki kazada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi | Video 03:33
Mardin'deki kazada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi | Video 25.10.2026 | 14:05
Arazi kavgası kanlı bitti: Yeğenini silahla yaralayan amca, sağlık ekiplerinin yardımını engellemeye çalıştı! İşte o anlar... | Video 01:22
Arazi kavgası kanlı bitti: Yeğenini silahla yaralayan amca, sağlık ekiplerinin yardımını engellemeye çalıştı! İşte o anlar... | Video 25.10.2026 | 13:07
Beyoğlu’nda dron destekli asayiş uygulaması: 22 aranan şahıs yakalandı | Video 01:06
Beyoğlu’nda dron destekli asayiş uygulaması: 22 aranan şahıs yakalandı | Video 25.10.2026 | 12:39
25 metreden kayalık alana düştü, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı | Video 09:56
25 metreden kayalık alana düştü, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı | Video 25.10.2026 | 12:34
Taksim’de uyuşturucu satıcısı yakalandı | Video 01:02
Taksim'de uyuşturucu satıcısı yakalandı | Video 25.10.2026 | 10:43
Tır tamirinde korkutan patlama: Facianın eşiğinden döndü! Korkunç anlar kamerada | Video 00:50
Tır tamirinde korkutan patlama: Facianın eşiğinden döndü! Korkunç anlar kamerada | Video 25.10.2026 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA