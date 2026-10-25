Video Yaşam Beyoğlu’nda dron destekli asayiş uygulaması: 22 aranan şahıs yakalandı | Video
Beyoğlu’nda dron destekli asayiş uygulaması: 22 aranan şahıs yakalandı | Video

Beyoğlu’nda dron destekli asayiş uygulaması: 22 aranan şahıs yakalandı | Video

25 Ekim 2026 12:39

Beyoğlu’nda 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen dron destekli asayiş uygulamasında 3 bin 868 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, aranan 22 şahıs yakalandı. Uygulamada 242,38 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince 24-25 Ekim tarihlerinde 23.00-02.00 saatleri arasında müşterek asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 242,38 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 240 bin 200 TL, 200 Euro ve 200 dolar ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 65 fişek, 2 av tüfeği ve tüfeklere ait 2 şarjör ele geçirildi.

3 BİN 868 KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPILDI
Uygulama kapsamında 3 bin 868 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 22 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 24 umuma açık eğlence yeri, 2 daire, 13 park ve bahçe ile 7 cami ve mezarlık kontrol edildi.

Yüksek sesle çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen 9 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 15 bin 876 TL idari para cezası uygulandı. Dilencilik ve çeşitli seyyar satış faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 30 şahsa ise toplam 52 bin 920 TL idari para cezası kesildi.

İŞLETMELERE VE ARAÇLARA YÖNELİK DENETİMLER YAPILDI
Trafik denetimleri kapsamında 29 araç ve 10 motosiklete cezai işlem uygulandı. Vergi memurlarınca 6 eğlence yerine toplam 1 milyon 148 bin TL para cezası uygulanmasına yönelik işlem yapıldı.

Tütün mamulleri kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve diğer mevzuat ihlalleri nedeniyle 15 işletme hakkında idari işlem uygulandı.

Beyoğlu'nda suç ve suç unsurlarıyla mücadele ile kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.
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