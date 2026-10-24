Video Yaşam Kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluklar kopan eğitimci 3. kattan düşerek hayatını kaybetti: Kaza kamerada
Kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluklar kopan eğitimci 3. kattan düşerek hayatını kaybetti: Kaza kamerada

Kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluklar kopan eğitimci 3. kattan düşerek hayatını kaybetti: Kaza kamerada

24 Ekim 2026 12:26

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim kursunda çalışan kişi, korkuluk demirinin kopması sonucu aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan şahıs hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İş merkezindeki SRC kursunda eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopmasıyla 3. kattan aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan Şahin T. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Şahin T. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin T. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluklar kopan eğitimci 3. kattan düşerek hayatını kaybetti: Kaza kamerada 00:58
Kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluklar kopan eğitimci 3. kattan düşerek hayatını kaybetti: Kaza kamerada 24.10.2026 | 12:25
İzmir’de özel harekât destekli operasyon! 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı | Video 01:05
İzmir'de özel harekât destekli operasyon! 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı | Video 24.10.2026 | 11:32
Sakarya’da DEAŞ operasyonu! 4 kişi tutuklandı | Video 00:33
Sakarya’da DEAŞ operasyonu! 4 kişi tutuklandı | Video 24.10.2026 | 11:29
Beyoğlu’nda yapılan operasyonda 80 su şişesine gizlenmiş kaçak alkol ele geçirildi! | Video 00:48
Beyoğlu’nda yapılan operasyonda 80 su şişesine gizlenmiş kaçak alkol ele geçirildi! | Video 24.10.2026 | 11:17
Burdur’da yangın! 3 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi | Video 00:59
Burdur'da yangın! 3 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi | Video 24.10.2026 | 10:40
IBAN oyunuyla dolandırılan 20 yaşındaki marangoz çırağı 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya | Video 06:09
IBAN oyunuyla dolandırılan 20 yaşındaki marangoz çırağı 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya | Video 24.10.2026 | 11:03
Bağcılar’da zincirleme kaza! Yaralılar var: Kaza nedeniyle oluşan trafik böyle görüntülendi 02:06
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var: Kaza nedeniyle oluşan trafik böyle görüntülendi 24.10.2026 | 10:07
Sahte site kurdular, ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: 12 tutuklama | Video 00:57
Sahte site kurdular, ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: 12 tutuklama | Video 24.10.2026 | 09:38
Adana’da bagaja konularak kaçırılmıştı, gerçek ortaya çıktı: O anlar kamerada 00:35
Adana’da bagaja konularak kaçırılmıştı, gerçek ortaya çıktı: O anlar kamerada 24.10.2026 | 09:33
Bursa’da kıraathanede çıkan yangın söndürüldü | Video 01:03
Bursa'da kıraathanede çıkan yangın söndürüldü | Video 24.10.2026 | 09:01
Şanlıurfa’da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı | Video 01:48
Şanlıurfa’da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı | Video 23.10.2026 | 15:25
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı; 7 yaralı var! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:30
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı; 7 yaralı var! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.10.2026 | 14:42
Kendisi için ayrılan yolda ilerleyen bisikletliye otomobilin çarpma anı kamerada | Video 00:54
Kendisi için ayrılan yolda ilerleyen bisikletliye otomobilin çarpma anı kamerada | Video 23.10.2026 | 14:03
SON DAKİKA: Zonguldak’ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var! | Video 01:00
SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var! | Video 23.10.2026 | 11:17
Konya’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı | Video 01:01
Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı | Video 23.10.2026 | 10:59
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 yaralı | Video 01:33
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 yaralı | Video 23.10.2026 | 10:30
İstanbul’da haraç çetesine operasyon: 12 gözaltı! | Video 00:35
İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 12 gözaltı! | Video 23.10.2026 | 09:47
Eyüpsultan’da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı! | Video 01:20
Eyüpsultan'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı! | Video 23.10.2026 | 09:40
MESEM okullarına yönelik ’dolandırıcılık ve rüşvet’ operasyonu: 22 tutuklama | Video 01:05
MESEM okullarına yönelik 'dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonu: 22 tutuklama | Video 23.10.2026 | 09:05
İzmir’de depo alev alev yandı | Video 01:40
İzmir'de depo alev alev yandı | Video 23.10.2026 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA