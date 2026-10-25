Yurtdışına kaçmaya hazırlanıyorlardı! İstanbul'daki çifte cinayet şüphelileri Edirne'de yakalandı | Video
25 Ekim 2026 09:15
Büyükçekmece ve Bağcılar’da işlenen 2 ayrı cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Edirne’de yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim Çarşamba günü Büyükçekmece ve Bağcılar'da 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Her iki cinayetle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B.'nin (22) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerinin Edirne'de düzenlediği operasyonla yakalandı. Soruşturma sürüyor.
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