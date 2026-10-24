Uluslararası bültenle aranan 2 şüpheli Sarıyer'de yakalandı | Video

24 Ekim 2026 13:08

Sarıyer’de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan Mandukhai Dashdemberel ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan Odbayar Otgonbat gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan Moğolistan adli makamlarınca mavi bültenle aranan Mandukhai Dashdemberel ile hırsızlık suçundan Kırmızı Bülten'le aranan Odbayar Otgonbat'ın Sarıyer'de bir adreste bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese dün düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.