Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var: Kaza nedeniyle oluşan trafik böyle görüntülendi

24 Ekim 2026 11:10

Bağcılar'da hafriyat kamyonunun yavaşlaması üzerine arkadan gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin takla attığı, diğerinin ise TIR ile kamyon arasında sıkıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın ardından yaşananlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Avrupa Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu yavaşladı. Arkasından gelen 3 araç ise duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerden biri takla atarken 1 otomobil de TIR ile kamyon arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, takla atan otomobildeki 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle kapanan 3 şeritte güvenlik önlemi alırken trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar, bir süre sonra bulundukları yerden kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ve oluşan uzun araç kuyrukları dronla havadan görüntülendi. Kazadan yara almadan kurtulan Ahmet Kapusuz, "Önde bir tane TIR durdu. Vurmamak için durmak zorunda kaldım. TIR arkadan gelip bana vurdu. Bizi ön TIR'a yapıştırdı" dedi.