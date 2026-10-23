Video Yaşam Kendisi için ayrılan yolda ilerleyen bisikletliye otomobilin çarpma anı kamerada | Video
Kendisi için ayrılan yolda ilerleyen bisikletliye otomobilin çarpma anı kamerada | Video

Kendisi için ayrılan yolda ilerleyen bisikletliye otomobilin çarpma anı kamerada | Video

23 Ekim 2026 14:03

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dönmek için manevra yapan otomobilin bisiklet yolunda ilerleyen bisikletliye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E. yönetimindeki otomobil, Şenlik Sokak üzerine dönmek amacıyla cadde üzerinde manevra yaptı.

Otomobil, manevra yaptığı esnada cadde üzerindeki bisiklet yolunda ilerleyen erkek bir şahsın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bisikletin ön tekerleğinin üzerinden geçtiği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bisiklet sürücüsünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisikletli, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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