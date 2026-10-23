İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 12 gözaltı! | Video

23 Ekim 2026 09:47

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyeti, kent genelinde iş yerleri ve araçlara yönelik kurşunlama ile kundaklama eylemlerine karışan "Çirkinler" ve "Casperlar" suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 7 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik kararlı mücadele sürüyor. Başsavcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine göz açtırmıyor. Arnavutköy Güngören ve Bayrampaşa ilçelerinde son bir ay içerisinde meydana gelen kurşunlama ve kundaklama olaylarını mercek altına alan ekipler, şüphelilerin izini adım adım sürdü.

5 İLÇEDE 7 AYRI EYLEM AYDINLATILDI

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda "Çirkinler" ve "Casperlar" olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün karıştığı 7 farklı eylem tek tek aydınlatıldı. 24 ve 28 Eylül tarihlerinde "YNS AVM" isimli iş yerlerine yönelik Çirkinler Suç Örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıların izi sürüldü. Eylem öncesi ve sonrasında tetikçiyle bağlantılı olduğu belirlenen Mehmet Aras Şahin yakalanırken, kurşunlama eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen suça sürüklenen çocuk (ASÇ) M.E.T.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

AZMETTİRİCİ YAKALANDI

7 Ekim'de Esenyurt'taki "Danış Metal" isimli iş yerine yönelik kurşunlama girişiminin azmettiricisi olduğu belirlenen Aras Bağış gözaltına alındı. 9 Ekim'de Güngören'de Onur İbrahim Tunç'a ait aracın Casperlar Suç Örgütü tarafından kundaklanması olayında, araca GPS cihazı taktığı iddia edilen Burak Savaş ile kundaklamayı gerçekleştiren ASÇ M.H.H.K. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca aynı gün "Moda Neva" isimli iş yerine düzenlenen saldırıyla ilgili Diyar Güneş de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.



15 Ekim'de "Ativa Kafe"ye yönelik Çirkinler grubu adına kurşunlama eylemini gerçekleştiren ASÇ H.A. yakalandı. 20 Ekim'den ise Esenyurt'taki "Çağan Motors" isimli iş yerine Casperlar Suç Örgütü tarafından düzenlenen saldırıda; aracı kullanan Emre Kıran, silahı kullanan ASÇ İ.S.K. ve şüphelilerle iltisaklı olan ASÇ B.Y. yakalandı. Araçta bulunan diğer ASÇ H.K.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

9 GÖZALTI

Emniyet güçlerinin 23 Ekim 2026 sabahı gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 4'ü adli süreçteki çocuk (ASÇ) olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.