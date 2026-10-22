Video Yaşam Rize'de kamyonla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı | Video
Rize'de kamyonla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı | Video

Rize'de kamyonla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı | Video

22 Ekim 2026 15:42

Rize’nin Pazar ilçesi İkiztepe Mahallesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, öğle saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B idaresindeki 34 DE 0649 plakalı araç ile 61 ABH 789 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.B. ve kızı B.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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