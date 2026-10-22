Rize'de kamyonla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı | Video
22 Ekim 2026 15:42
Rize’nin Pazar ilçesi İkiztepe Mahallesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B idaresindeki 34 DE 0649 plakalı araç ile 61 ABH 789 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.B. ve kızı B.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Rize'de kamyonla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı | Video 22.10.2026 | 15:42
00:14
01:29
00:46
00:26
00:12
Kasap reyonunda et yiyen kedi böyle görüntülendi: Markete 52 bin TL ceza! 22.10.2026 | 11:35
00:17
Eskişehir'de otomobilin drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasında 22.10.2026 | 11:23
04:02
00:35
00:08
Drift atan otomobil motosiklete çarptı! O anlar kask kamerasında | Video 22.10.2026 | 10:27
01:15
04:49
00:24
Ankara'da iş yeri kurşunlanması olayına karışan 5 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2026 | 08:37
04:17
01:00
02:19
01:59
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza kamerada 21.10.2026 | 15:36
00:16
Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı | Video 21.10.2026 | 14:45
00:38
04:14
Bursa'da piercing yaptıran 17 yaşındaki genç hastanelik oldu | Video 21.10.2026 | 13:48