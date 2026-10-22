Çanakkale'de çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video
22 Ekim 2026 16:38
Çanakkale'de, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'ta bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken çevredekilerin tedirgin bekleyişi kameralara yansıdı.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan söndürülürken çatıda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
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