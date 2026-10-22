Video Yaşam Yalova- Bursa yolunda feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 1 ölü 4 yaralı! Kaza kamerada
Yalova- Bursa yolunda feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 1 ölü 4 yaralı! Kaza kamerada

Yalova- Bursa yolunda feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 1 ölü 4 yaralı! Kaza kamerada

22 Ekim 2026 10:47

Bursa kara yolunda minibüsün çarpmasıyla ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Naim Arslan’ın (75) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Kaza, 29 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa yönüne giderken Elmalık köyüne dönmek için kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Naim Arslan yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüs çarptı. Kazada Arslan'ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek için akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Naim Arslan'ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki minibüsün hızla çarptığı görüldü. Metrelerce sürüklenen otomobilin ikiye ayrıldığı anlar ile refüje çıkan minibüsün ağaca çarparak durduğu anlar da görüntülere yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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