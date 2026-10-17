Ayazağa’daki sel felaketinde kaybolan iki kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video
17 Ekim 2026 16:53
Sarıyer Ayazağa’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Haşim Ciritoğulları’nın ise Seyrantepe’deki iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'e ait görüntülere ulaşıldı.
Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Derin'in sel suları içinde araca tutunmaya çalıştığı görüldü.
Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.
Haşim Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları, "Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok. Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda. Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Üç kayıp şu an babamla birlikte. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
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