Joker kullanmak istemedi risk aldı! Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran 500 bin TL’lik o soru!

29 Kasım 2026 23:19

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Cem Öğretir’in sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, 500 bin TL’lik soruyu açtırarak geceye damga vurdu. Peki yarışmacı milyonluk soruyu açtırabildi mi? İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!