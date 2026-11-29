Büyükçekmece'de servis midibüsü devrildi: 5 yaralı | Video

29 Kasım 2026 16:55

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 4 yolcu ile midibüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen servis midibüsünün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.