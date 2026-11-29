Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: Kaza kamerada

29 Kasım 2026 10:55

Avcılar’da seyir halinde olan otomobile arkadan çarpan motosiklet devrilirken sürücü ise savruldu. Motosiklet sürücüsü sağ şeritte ilerleyen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza aynı istikamette ilerleyen otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda Denizköşkler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönünde ilerleyen motosiklet, yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosiklet yola savruldu. Kazayı görerek diğer sürücülerin yardımına koştuğu motosikletli yerden kalkarak aracını kontrol etti. Otomobil sürücüsü de aracından inerek sürücüye yardım etti.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı aynı yönde ilerleyen otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen aracın durmasıyla motosiklet sürücüsünün otomobile arkadan çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücü yola savruluyor. Sağ şeritte ilerleyen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan sürücünün yardımına ise diğer araç sürücüleri koşuyor.