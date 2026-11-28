Bursa'da ilginç taşıma yöntemi görenleri şaşırttı | Video
28 Kasım 2026 14:30
Bursa’da Çevre Otoyol’unda seyir halindeki bir otomobilin bagajına sığmayan uzun profil demirini sürücü camından dışarı çıkararak taşıması görenleri şaşırttı.Olay, merkez Nilifer ilçesi Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına yerleştirdiği uzun profil demirini camdan dışarı çıkaran sürücü, bu şekilde otoyolda ilerledi. İlginç ve tehlikeli taşıma yöntemi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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