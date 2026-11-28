Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen 'Arpa' operasyonunda 93 şüpheli tutuklandı | Video

28 Kasım 2026 13:57

Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen ARPA suç örgütü operasyonunda 93 şüpheli tutuklandı. Sahte ilan siteleri kurarak kiraladıkları evlerde çağrı merkezleri oluşturan şüphelilerin 2 bin 883 kişiyi 58 milyon 537 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ARPA" isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 103 şüpheli savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gözaltı kararı verilen 22 zanlının başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerden 93'ü hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama, 32'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



2 BİN 883 KİŞİYİ 58 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR



Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 55 fişek, 103 bin lira, 3 bin 500 dolar, 400 avro, 60 bin Japon yeni ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.



ARPA ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE



Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, ARPA isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiğini, 3 örgüt elebaşı, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 1'i örgüt elebaşı, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.