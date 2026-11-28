Nevşehir’de kavşakta iki araç çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video

28 Kasım 2026 12:27

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.