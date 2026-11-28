Gaziantep'te kaza anı kamerada: 2 kişi yaralandı | Video
28 Kasım 2026 10:38
Gaziantep'in Nizip ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobil çarpışarak hurda yığınına döndü. Feci kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı, 2 sürücü yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Nizip ilçesi Fıstık Kent yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışan otomobiller, taklalar atıp metrelerce savrularak refüjde durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
FECİ KAZA KAMERADA
Aynı istikamette hızlı bir şekilde seyir halinde olan 2 otomobilin karıştığı kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde seyir halindeyken çarpışan otomobillerin, taklalar atıp metrelerce savrulma ve refüjde durma anları yer aldı. Kaza sonrası araçtakilerden birinin kendini hemen araçtan dışarı atması ve çevresindekilere seslenerek yardım istemesi de görüntülere yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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