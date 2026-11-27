İzmir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem | Video
27 Kasım 2026 09:39
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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