Helikopter kazasında şehit olan 5 asker, Eskişehir'den memleketlerine böyle uğurlandı
26 Kasım 2026 12:09
Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla askeri tören gerçekleştirildi. Törende; Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan için dualar edildi. Törenin ardından şehitlerin naaşları, toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.
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