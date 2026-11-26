Kablo çalan şahıs kameradan tespit edilip tutuklandı: 6 hırsızlık suçu kaydı varmış | Video

26 Kasım 2026 10:07

Hatay'da şebeke dağıtım kablosu çalan suç makinesi hırsızlık şüphelisi kameradan tespit edilip yakalanarak tutuklandı.

Olay, 3 Kasım'da Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne ait konteyner kentteki yaklaşık 300 metre uzunluğundaki şebeke dağıtım kablosu çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık sonrası Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayın failinin 6 hırsızlık suç kaydı bulunan M.Ş.G. olduğu tespit edildi. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.