Aslan olduğu iddia edilen hayvanın yeni görüntüleri!
23 Kasım 2026 23:40
Sarıyer'deki aslan paniğinde İstanbul Valiliği, saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Öte yandan, söz konusu hayvanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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