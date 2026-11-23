Bursa'da fabrika bahçesinde çıkan yangın binaya sıçradı | Video
23 Kasım 2026 11:01
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın binasına sıçradı. Alevlerin sardığı binadaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın saat 09.30 sıralarında fabrikanın bahçesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın binasına sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaşanan panik dolu anlar ise çevredeki kameraya yansıdı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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