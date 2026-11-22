Bitlis'in yüksek kesimleri beyaza büründü
22 Kasım 2026 18:26
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Bitlis'in yüksek kesimleri beyaza büründü 22.11.2026 | 18:25
06:03
01:09
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, binanın doğal gaz kutusuna böyle çarptı 22.11.2026 | 15:39
00:34
00:56
Kontrolden çıkan cip karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı! Kaza kamerada 22.11.2026 | 15:03
02:34
04:36
03:25
Beşiktaş’ta park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı: Kaza kamerada 22.11.2026 | 12:41
03:14
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1'i ağır 4 yaralı 22.11.2026 | 12:14
01:06
01:03
00:59
02:10
00:59
Mardin’de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı 22.11.2026 | 09:27
00:31
00:51
00:21
01:20
Hatay'da motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada 22.11.2026 | 09:04
00:36
Başakşehir'de 'yol verme' kavgası şiddete dönüştü | Video 22.11.2026 | 09:02