Hatay'da motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada
22 Kasım 2026 09:04
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Ocaklı Mahallesi Dörtyol-Erzin kara yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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